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من برنامج: محطات رمضانية شاهد: "تذوق الفن" مع الشيخ عبد الفتاح مورو

الحلقة الخامسة عشرة من برنامج “محطات رمضانية” الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو، وحلقة اليوم عن ” تذوق الفن”.

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المصدر : الجزيرة مباشر