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من برنامج: محطات رمضانية شاهد: "الفنون الإنسانية مع الشيخ عبد الفتاح مورو

الحلقة السابعة من برنامج “محطات رمضانية”، الذي يقدمه الشيخ عبد الفتاح مورو. وحلقة اليوم بعنوان “الفنون الإنسانية”.

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المصدر : الجزيرة مباشر