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من برنامج: كلام الليل

الطلاق العاطفي.. بيت العنكبوت وسر الأسرة الهشة!

سر الزواج الناجح أن فيه من الصداقة أكثر ما فيه من الحب. كيف نرصد مبكرا الطلاق الصامت ونعالج أسبابه ونتجنب وقوعه؟
19/2/2017
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كلام الليل

الضغوط النفسية قبل الانهيار أو.. الانتحار!

59:50
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المصدر : الجزبرة مباشر
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كلام الليل

الضغوط النفسية قبل الانهيار أو.. الانتحار!

59:50
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