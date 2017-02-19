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1:02:14
من برنامج:
كلام الليل
الطلاق العاطفي.. بيت العنكبوت وسر الأسرة الهشة!
سر الزواج الناجح أن فيه من الصداقة أكثر ما فيه من الحب. كيف نرصد مبكرا الطلاق الصامت ونعالج أسبابه ونتجنب وقوعه؟
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19/2/2017
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كلام الليل
الضغوط النفسية قبل الانهيار أو.. الانتحار!
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59:50
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المصدر : الجزبرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
كلام الليل
الضغوط النفسية قبل الانهيار أو.. الانتحار!
play
59:50
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