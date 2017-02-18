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59:50
من برنامج:
كلام الليل
الضغوط النفسية قبل الانهيار أو.. الانتحار!
كيف نتعامل مع الضغوط النفسية؟ وهل يمكن أن نحولها إلى صديق؟
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18/2/2017
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كلام الليل
الطلاق العاطفي.. بيت العنكبوت وسر الأسرة الهشة!
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1:02:14
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المصدر : الجزيرة مباشر
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الطلاق العاطفي.. بيت العنكبوت وسر الأسرة الهشة!
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1:02:14
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