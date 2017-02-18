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من برنامج: كلام الليل

الضغوط النفسية قبل الانهيار أو.. الانتحار!

كيف نتعامل مع الضغوط النفسية؟ وهل يمكن أن نحولها إلى صديق؟
18/2/2017
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كلام الليل

الطلاق العاطفي.. بيت العنكبوت وسر الأسرة الهشة!

1:02:14
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
كلام الليل

الطلاق العاطفي.. بيت العنكبوت وسر الأسرة الهشة!

1:02:14
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