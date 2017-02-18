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من برنامج: كلام الليل الضغوط النفسية قبل الانهيار أو.. الانتحار!

كيف نتعامل مع الضغوط النفسية؟ وهل يمكن أن نحولها إلى صديق؟

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المصدر : الجزيرة مباشر