البث الحي
46:57

من برنامج: ساعة صباح

شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟

غالبًا ما يبحث الرجال عن زوجات تشبه أمهاتهم، وهنا تجد الزوجة نفسها في مقارنة مفروضة عليها مع حماتها، وأفكار حماتها وطريقتها في الحياة، وهو ما قد يسبب لها الضيق.
7/5/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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شاهد: على أعتاب رمضان.. ماذا أعددت للشهر الكريم؟

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شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟

50:32

شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟

49:48

شاهد: عسل النحل.. الأنواع والفوائد

53:33
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