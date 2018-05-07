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من برنامج: ساعة صباح شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟

غالبًا ما يبحث الرجال عن زوجات تشبه أمهاتهم، وهنا تجد الزوجة نفسها في مقارنة مفروضة عليها مع حماتها، وأفكار حماتها وطريقتها في الحياة، وهو ما قد يسبب لها الضيق.

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المصدر : الجزيرة مباشر