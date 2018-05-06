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49:48
من برنامج:
ساعة صباح
شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟
تسعى كل أسرة إلى تربية أبنائها على الثقة في أنفسهم، والاعتداد بمهاراتهم، ولكنها في لحظة ما قد تتفاجأ بأن طفلها قد صار مغرورًا، يتعالى على أقرانه بصفات ومهارات يملكها.
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6/5/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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