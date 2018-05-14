البث الحي
50:32

من برنامج: ساعة صباح

شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟

يعد شهر رمضان الكريم حالة زمنية خاصة، لا يقتصر على التعبد وتعظيم الجوانب الإيمانية، وفقط، إنما يحمل في ذاته مناسبة اجتماعية، ووجدانية، وكذلك تربوية.
14/5/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟

46:57

شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟

49:48

شاهد: عسل النحل.. الأنواع والفوائد

53:33
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