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من برنامج: ساعة صباح شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟

يعد شهر رمضان الكريم حالة زمنية خاصة، لا يقتصر على التعبد وتعظيم الجوانب الإيمانية، وفقط، إنما يحمل في ذاته مناسبة اجتماعية، ووجدانية، وكذلك تربوية.

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المصدر : الجزيرة مباشر