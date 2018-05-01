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من برنامج: ساعة صباح شاهد: عسل النحل.. الأنواع والفوائد

في حلقة الثلاثاء من ساعة صباح، سنتعرف على فوائد وأنواع عسل النحل، كما سنتعرض لطرق تمييز النقي منه عن المغشوش.

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المصدر : الجزيرة مباشر