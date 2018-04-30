54:11

من برنامج: ساعة صباح شاهد: لماذا تتمرد البنات على أمهاتهن؟

متى تتمرد البنات على شخصيات أمهاتهن وأسلوبهن في الحياة؟ وما أسباب ذلك التمرد؟ وما هي الطرق التي يمكن للأمهات احتواء ذلك التمرد بها سواء أكان تمردًا ناعمًا أو خشنًا؟.

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المصدر : الجزيرة مباشر