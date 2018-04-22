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من برنامج: ساعة صباح شاهد: زوجة 1×2 .. اضطرار أم اختيار؟

لأسباب مختلفة قد تجد الزوجة نفسها تقوم بدورين (الزوجة والزوج) معًا.

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المصدر : الجزيرة مباشر