search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
المزيد
تبديل القائمة
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
00F95269-E928-49D0-8DDF-94C1F5A46C58
49:17
من برنامج:
ساعة صباح
شاهد: ما التغذية المناسبة لذوي الإعاقة؟
تلعب التغذية دورًا أساسيًا في تحسين الحالة الصحية لذوي الإعاقة، وبحسب درجة ونوع الإعاقة، تتحدد العناصر الغذائية الواجب أن يحرص عليها المعاق.
اقرأ المزيد
21/4/2018
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
ساعة صباح
شاهد: على أعتاب رمضان.. ماذا أعددت للشهر الكريم؟
play
49:30
شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟
play
50:32
شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟
play
46:57
شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟
play
49:48
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
ساعة صباح
شاهد: على أعتاب رمضان.. ماذا أعددت للشهر الكريم؟
play
49:30
شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟
play
50:32
شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟
play
46:57
شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟
play
49:48
شاهد المزيد
المزيد من البرامج
مصر: نقابة الصحفيين تقاطع أخبار محمد رمضان
محاكمة الناشطة السعودية لجين الهذلول
مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف الفنان محمد رمضان
ترامب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة لبايدن
الأكثر قراءة
تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"
العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات
بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)
ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية