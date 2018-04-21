البث الحي
49:17

من برنامج: ساعة صباح

شاهد: ما التغذية المناسبة لذوي الإعاقة؟

تلعب التغذية دورًا أساسيًا في تحسين الحالة الصحية لذوي الإعاقة، وبحسب درجة ونوع الإعاقة، تتحدد العناصر الغذائية الواجب أن يحرص عليها المعاق.
21/4/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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50:32

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