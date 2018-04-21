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من برنامج: ساعة صباح شاهد: ما التغذية المناسبة لذوي الإعاقة؟

تلعب التغذية دورًا أساسيًا في تحسين الحالة الصحية لذوي الإعاقة، وبحسب درجة ونوع الإعاقة، تتحدد العناصر الغذائية الواجب أن يحرص عليها المعاق.

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المصدر : الجزيرة مباشر