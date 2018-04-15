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55:08
من برنامج:
ساعة صباح
شاهد: كيف يكتشف الأهل ذكاء أبنائهم؟
“أنت غبي”، عبارة تتردد كثيرًا في بيوتنا ومدارسنا، تقصف بها عقول الأطفال وشخصياتهم، فتفقدهم ثقتهم بأنفسهم.
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15/4/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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