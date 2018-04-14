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من برنامج: ساعة صباح شاهد: أدوية التخسيس.. المزايا والأضرار

كثيرون يدفعهم هوس الرشاقة إلى اللجوء لعقاقير تخفيض الوزن من أجل الحصول على نتائج سريعة ومضمونة.

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المصدر : الجزيرة مباشر