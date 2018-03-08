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من برنامج: ساعة صباح شاهد: المرأة في يومها.. ضغوط نفسية متزايدة

يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، تتصدر قضاياها العناوين.. وتحتفي بنضالها الهيئات والمؤسسات.

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المصدر : الجزيرة مباشر