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من برنامج: ساعة صباح شاهد: هشاشة العظام.. الأسباب والعلاج

تناولت حلقة اليوم من “ساعة صباح” أبرز أسباب الإصابة بهشاشة العظام؟ وما أبرز العادات الغذائية والصحية التي تضر عظامنا؟

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المصدر : الجزيرة مباشر