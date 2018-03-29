48:19

من برنامج: ساعة صباح شاهد: كيف تخطط الأسرة لعطلة نهاية الأسبوع؟

كيف تخطط الأسرة لعطلة نهاية الأسبوع؟ وما تأثير المشاركة الجماعية في الأنشطة الترفيهية على العلاقة بين أفراد العائلة؟

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر