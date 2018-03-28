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من برنامج: ساعة صباح شاهد: كيف تختار طبيب العائلة؟

هو طبيب العائلة، صديق الأب وناصح الأم والأقرب لقلوب الصغار، يتابع الحالة الصحية لكل أفراد الأسرة، يشرف على الفحوصات الدورية الشاملة، ويحيل إلى الطبيب المختص حال الشعور بألم مفاجىء.

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المصدر : الجزيرة مباشر