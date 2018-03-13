البث الحي
54:50

من برنامج: ساعة صباح

شاهد: لماذا يرفض بعض الناس الاعتذار عند الخطأ؟

هل نفتقد لفضيلة الاعتذار في مجتمعاتنا؟ وما تأثيرها على العلاقات الإنسانية والأسرية؟
13/3/2018
المزيد من حلقات برنامج:
ساعة صباح

شاهد: على أعتاب رمضان.. ماذا أعددت للشهر الكريم؟

49:30

شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟

50:32

شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟

46:57

شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟

49:48
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
ساعة صباح

شاهد: على أعتاب رمضان.. ماذا أعددت للشهر الكريم؟

49:30

شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟

50:32

شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟

46:57

شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟

49:48
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

مصر: نقابة الصحفيين تقاطع أخبار محمد رمضان

(الجزيرة)

محاكمة الناشطة السعودية لجين الهذلول

(الجزيرة)

مصر: نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف الفنان محمد رمضان

(الجزيرة)

ترامب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة لبايدن

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)