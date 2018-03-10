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من برنامج: ساعة صباح شاهد: أبرز الفوائد الغذائية والطبية للبروكلي

“البروكلي” عميد عائلة الخضروات داكنة اللون، يصفونه بالكنز الذي يحوي العديد من الأسرار الصحية والغذائية.

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المصدر : الجزيرة مباشر