البث الحي
48:32

من برنامج: ساعة صباح

شاهد: الأورام الليفية.. ما أبرز أعراضها والجديد في طرق علاجها؟

ورم حميد يصيب أنسجة عضلة الرحم لدى النساء في فترة الخصوبة، يعتبر هذا الورم شائعا جدا، وتصاب به خمس وسبعون في المائة من النساء خلال حياتهن.
8/2/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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50:32

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