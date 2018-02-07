البث الحي
54:17

من برنامج: ساعة صباح

فن التعامل مع أسرارك الشخصية

بعض الناس يخفون أسرارهم في خزائن عميقة بداخلهم، لا يطلع عليها أحد، فيما يميل آخرون إلى البوح والفضفضة.. ربما أكثر من اللازم.
7/2/2018
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ساعة صباح

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المصدر : الجزيرة مباشر
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ساعة صباح

شاهد: على أعتاب رمضان.. ماذا أعددت للشهر الكريم؟

49:30

شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟

50:32

شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟

46:57

شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟

49:48
شاهد المزيد
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