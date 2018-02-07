54:17

من برنامج: ساعة صباح فن التعامل مع أسرارك الشخصية

بعض الناس يخفون أسرارهم في خزائن عميقة بداخلهم، لا يطلع عليها أحد، فيما يميل آخرون إلى البوح والفضفضة.. ربما أكثر من اللازم.

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المصدر : الجزيرة مباشر