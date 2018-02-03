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من برنامج: ساعة صباح شاهد: فوائد الزعتر وأشهر طرق تناوله

“عروسة الولد الزعتر” هكذا يقال في بلاد الشام، والتي يعد تناول شطيرة الزيت والزعتر من أحد طقوسها اليومية المميزة.

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المصدر : الجزيرة مباشر