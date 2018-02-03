البث الحي
53:05

من برنامج: ساعة صباح

شاهد: فوائد الزعتر وأشهر طرق تناوله

“عروسة الولد الزعتر” هكذا يقال في بلاد الشام، والتي يعد تناول شطيرة الزيت والزعتر من أحد طقوسها اليومية المميزة.
3/2/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟

50:32

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