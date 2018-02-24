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52:40
من برنامج:
ساعة صباح
شاهد: متى يهدد الطموح استقرار الحياة الزوجية؟
يقال إن الطموح هو بوابة المستقبل السعيد، وهو حالة إن افتقدها الإنسان افتقد معها الدافع للتقدم إلى الأمام، فيبقى في مكانه حيث يسبقه الآخرون.
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24/2/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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46:57
شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟
play
49:48
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