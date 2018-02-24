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من برنامج: ساعة صباح شاهد: متى يهدد الطموح استقرار الحياة الزوجية؟

يقال إن الطموح هو بوابة المستقبل السعيد، وهو حالة إن افتقدها الإنسان افتقد معها الدافع للتقدم إلى الأمام، فيبقى في مكانه حيث يسبقه الآخرون.

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المصدر : الجزيرة مباشر