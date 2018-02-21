50:42

من برنامج: ساعة صباح شاهد: كيف تتحدث مع الآخرين؟

إن كانت لديك 10 ثوان فقط لتقديم نفسك لشخص يلتقي بك للمرة الأولى، ماذا ستقول؟ وكيف تترك لديه انطباعا جيدا؟

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المصدر : الجزيرة مباشر