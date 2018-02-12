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48:36

من برنامج: ساعة صباح

هل تصلح طرق الأجداد في تربية أبناء هذا العصر؟

هل تصلح طرق الأجداد في تربية أبناء هذا العصر؟
12/2/2018
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ساعة صباح

شاهد: على أعتاب رمضان.. ماذا أعددت للشهر الكريم؟

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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
ساعة صباح

شاهد: على أعتاب رمضان.. ماذا أعددت للشهر الكريم؟

49:30

شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟

50:32

شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟

46:57

شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟

49:48
شاهد المزيد
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