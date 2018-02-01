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من برنامج: ساعة صباح شاهد: كيف تتجنب زيادة وزنك مجددا بعد التخسيس؟

من السمنةِ الزائدة.. إلى الرشاقةِ والحيوية، رحلةٌ شاقةٌ وممتعة تتبدلُ فيها عادات وتتغيرُ قياسات.

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المصدر : الجزيرة مباشر