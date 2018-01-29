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من برنامج: ساعة صباح كيف تتحول القراءة إلى سلوك أسري وعادة يومية؟

يقولون إن من لا يقرأ لا يعي دروس الماضي لا يدرك متطلبات المستقبل.

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المصدر : الجزيرة مباشر