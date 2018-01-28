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من برنامج: ساعة صباح دور الفن في دعم قضية فلسطين

التراث الفني هو مجموعة من الأعمال التي تستلهم ذاكرة وثوابت الأمم وتوثقها، وهو أيضًا منتج شعبي جماعي ينصهر ضمن الثقافة الوطنية الجامعة فيصير معبرًا عن الانتماء للوطن أو الحنين إليه.

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المصدر : الجزيرة مباشر