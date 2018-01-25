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53:00
من برنامج:
ساعة صباح
تدريب الأبناء على الادخار وإدارة المال
تدريب الأبناء على الادخار وإدارة المال.
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24/1/2018
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المصدر : الجزيرة مباشر
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