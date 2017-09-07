البث الحي
46:08

من برنامج: ساعة صباح

تهيئة الأبناء للعام الدراسي الجديد

مضت الأجازة الصيفية، وبدأت معظم البيوت العربية تتهيأ لعودة أبنائها وبناتها إلى المدرسة.
7/9/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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شاهد: على أعتاب رمضان.. ماذا أعددت للشهر الكريم؟

49:30

شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟

50:32

شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟

46:57

شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟

49:48
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