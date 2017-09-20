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من برنامج: ساعة صباح

كيفية وقاية الأبناء من الإصابة بالجديري المائي

“الجديري المائي”.. أحد الأمراض شديدة العدوى التي تصيب الأطفال ويظهر على هيئة طفح جلدي مزعج على كافة مناطق الجسم.
20/9/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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50:32

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