44:33

من برنامج: ساعة صباح اضطراب السرقة لدى الأطفال

قد تلاحظ الأم اختفاء بعض الأغراض من المنزل، أو تخبرها المعلمة أن ابنها يأخذ بعض الأدوات المدرسية من زملائه بالفصل دون علمهم.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر