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35:41
من برنامج:
ساعة صباح
أهمية زيارة المتاحف للأطفال
أهمية زيارة المتاحف للأطفال
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9/8/2017
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ساعة صباح
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المصدر : الجزيرة مباشر
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شاهد: على أعتاب رمضان.. ماذا أعددت للشهر الكريم؟
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49:30
شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟
play
50:32
شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟
play
46:57
شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟
play
49:48
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