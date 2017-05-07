البث الحي
03:20

من برنامج: ساعة صباح

شاهد: نصائح عملية للتغلب على "اللامبالاة" عند الأطفال

نصائح للآباء والأمهات للتغلب على اللامبالاة عند الأطفال.
7/5/2017
المزيد من حلقات برنامج:
ساعة صباح

شاهد: على أعتاب رمضان.. ماذا أعددت للشهر الكريم؟

49:30

شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟

50:32

شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟

46:57

شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟

49:48
شاهد المزيد
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
ساعة صباح

شاهد: على أعتاب رمضان.. ماذا أعددت للشهر الكريم؟

49:30

شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟

50:32

شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟

46:57

شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟

49:48
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

السودان: حزب الأمة القومي ينعي الصادق المهدي

(الجزيرة)

شاهد: وصول أول رحلة لشركة فلاي دبي إلى تل أبيب

(الجزيرة)

الغنوشي: لن أترشح لولاية ثالثة على رأس حركة النهضة

(الجزيرة)

ارتفاع وفيات الأطباء في مصر بكورونا إلى 208 طبيبا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)