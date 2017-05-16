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من برنامج: ساعة صباح شاهد: مهارات المذاكرة والاستعداد للامتحان

أجواء من الترقب تعيشها كثير من الأسر في موسم امتحانات نهاية العام، فكيف يستعد أبناؤنا لامتحانات نهاية العام؟ وما دور الأسرة في تهيئة المنزل للمذاكرة؟

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المصدر : الجزيرة مباشر