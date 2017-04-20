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من برنامج: ساعة صباح دليلك للتخلص من الكآبة

قدمت حلقة اليوم من برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" دليلا للتخلص من الكآبة، واستضافت الحلقة الخبيرة النفسية الدكتورة ناهد محمد الحسن. لمشاهدة الحلقة كاملة يرجى زيارة الرابط التالي: دليلك للتخلص من الكآبة

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المصدر : الجزيرة مباشر