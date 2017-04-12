48:42

من برنامج: ساعة صباح التربية الجنسية للمعاقين

كيف نساعد أبناءنا من أصحاب الإعاقات الذهنية على تعلم مبادئ التربية الجنسية؟ وما هي سبل تأهيلهم لحماية أنفسهم من الانتهاكات الجسدية والتحرش الجنسي؟

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر