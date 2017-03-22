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03:47
من برنامج:
ساعة صباح
قصة إنسانية حول مصابي " متلازمة داون"
قصة إنسانية حول مصابي " متلازمة داون"
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22/3/2017
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المصدر : الجزيرة مباشر
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