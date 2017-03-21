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من برنامج: ساعة صباح شاهد: في يوم "ست الحبايب".. الفارق بين "الأم الشمعة" والأم المصباح"

أكدت الدكتورة نعمت عوض الله، الاستشارية الاجتماعية والأسرية، أن هناك نمطين من الأمومة، فهي إما أن تكون “شمعة” أو “مصباح”.

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المصدر : الجزيرة مباشر