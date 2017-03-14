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من برنامج: ساعة صباح هل يرث الطفل عصبية أمه وعِند أبيه؟

هل يرث الطفل عصبية أمه وعند أبيه؟ شاهد الإجابة التي تضمنتها حلقة ساعة صباح اليوم الثلاثاء.

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المصدر : الجزيرة مباشر