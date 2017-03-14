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من برنامج: ساعة صباح في أي عمر يتأثر الطفل بسلوكيات الوالدين؟

في أي عمر يتأثر الطفل بسلوكيات الوالدين؟ .. سؤال طرحته "ساعة صباح" الثلاثاء، شاهد الفيديو لتعرف الإجابة

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المصدر : الجزيرة مباشر