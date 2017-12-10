51:25

من برنامج: ساعة صباح شاهد: دليل الوالدين للدفاع عن طفلهم

قد يتعرض الطفل لضرب مبرح من زميل، أو لتعنيف جارح من معلم، أو حتى إهانة لفظية من قريب بالعائلة، في تلك اللحظات يركز الصغير انتباهه تجاه والديه، يترقب ردة فعلهما.

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المصدر : الجزيرة مباشر