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من برنامج: ساعة صباح كيف ننمي ثقة الطفل بنفسه؟

إن الطفل يحتاج للثناء على شخصه ومديح أفعاله الجيدة وتكرار ذلك بصورة مستمرة ليشعر بالثقة.

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المصدر : الجزيرة مباشر