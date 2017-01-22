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02:01
من برنامج:
ساعة صباح
فضل ذكر الله و مراتبه و أنواعه
ناقشت حلقت اليوم من النافذة الصباحية على قناة الجزيرة مباشر مـــراتـــب الـــذكـــر وأنـــواعـــه؟ وكـــيـــف نـــرتـــقــــي إلـــى مـــنـــزلـــة الـــذاكـــريـــن الله كـــثـــيـــرًا والــذاكــرات؟ مع د أحمد زايد أستاذ الدعوة الإسلامية.
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22/1/2017
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