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من برنامج: ساعة صباح فضل ذكر الله و مراتبه و أنواعه

ناقشت حلقت اليوم من النافذة الصباحية على قناة الجزيرة مباشر مـــراتـــب الـــذكـــر وأنـــواعـــه؟ وكـــيـــف نـــرتـــقــــي إلـــى مـــنـــزلـــة الـــذاكـــريـــن الله كـــثـــيـــرًا والــذاكــرات؟ مع د أحمد زايد أستاذ الدعوة الإسلامية.

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