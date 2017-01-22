البث الحي
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من برنامج: ساعة صباح

فضل ذكر الله و مراتبه و أنواعه

ناقشت حلقت اليوم من النافذة الصباحية على قناة الجزيرة مباشر مـــراتـــب الـــذكـــر وأنـــواعـــه؟ وكـــيـــف نـــرتـــقــــي إلـــى مـــنـــزلـــة الـــذاكـــريـــن الله كـــثـــيـــرًا والــذاكــرات؟ مع د أحمد زايد أستاذ الدعوة الإسلامية.
22/1/2017
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شاهد: كيف يستقبل الأطفال شهر رمضان؟

50:32

شاهد: كيفية بناء علاقة مستقرة بين الزوجات والحموات؟

46:57

شاهد: كيف تربي طفلاً مغرورًا؟

49:48
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