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مدة الفيديو 06 minutes 13 seconds
06:13
من برنامج:
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الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا للمقاومة في غزة
يشهد الشارع الفلسطيني حالة من الغليان بعد التصعيد الجديد بقصف قوات الاحتلال لمناطق عدة جنوب قطاع غزة، واستهدفت قوات الاحتلال بالقصف المدفعي موقعا للمقاومة الفلسطينية في غزة.
9/3/2023
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المصدر : الجزيرة مباشر