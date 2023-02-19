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مدة الفيديو 01 minutes 21 seconds
01:21
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رسامة تركية تكرم بأعمالها أبطال الإنقاذ في كارثة الزلزال
جسدت الرسامة التركية سينا نور توسلاك، الأبطال الذين ساهموا بإنقاذ الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في أعمالها الفنية من خلال رسم اللوحات داخل بعضها.
19/2/2023
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المصدر : الجزيرة مباشر