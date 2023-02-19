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من برنامج: هاشتاج رسامة تركية تكرم بأعمالها أبطال الإنقاذ في كارثة الزلزال

جسدت الرسامة التركية سينا نور توسلاك، الأبطال الذين ساهموا بإنقاذ الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في أعمالها الفنية من خلال رسم اللوحات داخل بعضها.

المصدر : الجزيرة مباشر