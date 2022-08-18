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استقالة محافظ البنك المركزي المصري تثير جدل مواقع التواصل

تصدّر وسم طارق عامر قائمة التداول على المنصات المصرية، بعد الاعتذار عن الاستمرار في منصبه محافظًا للبنك المركزي المصري.
18/8/2022
المصدر : الجزيرة مباشر