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من برنامج: هاشتاج ما بين خط بارليف وسجن جلبوع تسقط صورة إسرائيل

أثار حادث فرار الأسرى من سجن جلبوع الإسرائيلي ضجة على مواقع التواصل وقارن نشطاء بين ما فعله الأسرى لبلوغ حريتهم وبين ما قام به الجيش المصري لتحطيم خط بارليف، ما يحطم الصورة التي تحاول تل أبيب ترويجها.

المصدر : الجزيرة مباشر