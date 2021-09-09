ليس فيلما من إنتاج هوليوود ولا أسطورة مشهورة، لكنه واقع حقيقي حدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشرقت الشمس على خبر هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا.
03:22
من برنامج: هاشتاج
ما بين خط بارليف وسجن جلبوع تسقط صورة إسرائيل
أثار حادث فرار الأسرى من سجن جلبوع الإسرائيلي ضجة على مواقع التواصل وقارن نشطاء بين ما فعله الأسرى لبلوغ حريتهم وبين ما قام به الجيش المصري لتحطيم خط بارليف، ما يحطم الصورة التي تحاول تل أبيب ترويجها.
9/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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