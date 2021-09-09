أثنى مفتي سلطنة عمان، أحمد بن حمد الخليلي، على العملية التي قام بها ستة أسرى فلسطينيين، تمكنوا من تحرير أنفسهم عبر حفر نفق من غرفتهم إلى خارج السجن.
06:23
من برنامج: هاشتاج
رواد مواقع التواصل يتداولون مكالمة بلاغ هروب الأسرى الفلسطينيين
تداول مدونون المكالمة المسجلة للبلاغ الأول الذي تلقته الشرطة الإسرائيلية عن هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، ولم تتوقف احتفالات رواد التواصل بالأسرى الذين حرروا أنفسهم.
9/9/2021
المصدر : الجزيرة مباشر
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