06:23

من برنامج: هاشتاج رواد مواقع التواصل يتداولون مكالمة بلاغ هروب الأسرى الفلسطينيين

تداول مدونون المكالمة المسجلة للبلاغ الأول الذي تلقته الشرطة الإسرائيلية عن هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، ولم تتوقف احتفالات رواد التواصل بالأسرى الذين حرروا أنفسهم.

المصدر : الجزيرة مباشر