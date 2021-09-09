أعلن الدفاع المدني السوري مقتل امرأة وإصابة طفلها بجروح خطيرة في قصف لقوات النظام السوري استهدف مركزا طبيا في بلدة مرعيان جنوب إدلب، وكانت مهمته الوحيدة إنقاذ أرواح المدنيين وتقديم الخدمات الإسعافية.
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دهشة وأسى لمقتل الشابة السورية جود
لقيت حادثة مقتل الشابة السورية جود شريط، جراء قصف النظام لإدلب وما كتبته قبيل رحيلها تفاعلا واسعا مشوبا بالدهشة وبالأسى العميق، وتسابق آلاف المدونين للدخول على حسابها وتدوين عبارات الترحم عليها.
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202104:05 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
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