دهشة وأسى لمقتل الشابة السورية جود

بحثًا عن رزق يؤمن فيه معيشة عائلته، خرج هذا الأب السوري باكرًا وحين عاد لم يجد لا عائلة ولا بيت، 4 أطفال ودعهم وهم نائمون، في مجزرة أخرى لنظام بشار الأسد وروسيا في إدلب.