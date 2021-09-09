انتقل الى المحتوى
البث الحي
02:51

من برنامج: هاشتاج

دهشة وأسى لمقتل الشابة السورية جود

لقيت حادثة مقتل الشابة السورية جود شريط، جراء قصف النظام لإدلب وما كتبته قبيل رحيلها تفاعلا واسعا مشوبا بالدهشة وبالأسى العميق، وتسابق آلاف المدونين للدخول على حسابها وتدوين عبارات الترحم عليها.
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202104:05 PM (مكة المكرمة)
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

استنفار شعبي تضامنا مع حراك الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

05:16
(الجزيرة)

بلاغات هاتفية زائفة لتضليل عملية البحث عن الأسرى الفارين

02:40
(الجزيرة)

استنكار واسع لهجمات النظام السوري عبر وسم “إدلب تحت القصف”

02:40
(الجزيرة)

جدل واسع بعد تهنئة مواطن إماراتي للإسرائيليين بالسنة العبرية

02:10
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
هاشتاج
(الجزيرة)

استنفار شعبي تضامنا مع حراك الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

05:16
(الجزيرة)

بلاغات هاتفية زائفة لتضليل عملية البحث عن الأسرى الفارين

02:40
(الجزيرة)

استنكار واسع لهجمات النظام السوري عبر وسم “إدلب تحت القصف”

02:40
(الجزيرة)

جدل واسع بعد تهنئة مواطن إماراتي للإسرائيليين بالسنة العبرية

02:10
شاهد المزيد

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

قوات النظام السوري تقصف مركزا صحيا في ريف إدلب

أعلن الدفاع المدني السوري مقتل امرأة وإصابة طفلها بجروح خطيرة في قصف لقوات النظام السوري استهدف مركزا طبيا في بلدة مرعيان جنوب إدلب، وكانت مهمته الوحيدة إنقاذ أرواح المدنيين وتقديم الخدمات الإسعافية.

المزيد من البرامج

استنفار شعبي تضامنا مع حراك الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

(الجزيرة)

بلاغات هاتفية زائفة لتضليل عملية البحث عن الأسرى الفارين

(الجزيرة)

استنكار واسع لهجمات النظام السوري عبر وسم “إدلب تحت القصف”

(الجزيرة)

جدل واسع بعد تهنئة مواطن إماراتي للإسرائيليين بالسنة العبرية

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

دبلوماسي أفغاني يحلل لـ”الجزيرة مباشر” نظرة طالبان للمجتمع الدولي (فيديو)

رئيس المكتب السياسي لطالبان الملا عبد الغني برادر يتوسط قادة الحركة (رويترز)

مريض الصداع النصفي أكثر عرضة للسكتات الدماغية.. فما هي أسبابه؟

من محفزات الصداع الحساسية والضوء الساطع والصوت المرتفع (أرشيفية)

فلسطينيون يضللون شرطة الاحتلال أثناء بحثها عن الأسرى الفارين (فيديو)

(الجزيرة)

وسط قلق دولي.. مظاهرة للنساء في أفغانستان دعما لحكومة طالبان الجديدة (فيديو)

مظاهرات لنساء يدعمن حركة طالبان (Anadolu)